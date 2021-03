Akash Kumar ancora contro Tommaso Zorzi poi l’accusa a Drusilla Gucci (Di lunedì 29 marzo 2021) Akash Kumar VS Zorzi e Drusilla Per Akash Kumar l’Isola dei Famosi si è conclusa da una settimana, eppure il ragazzo dagli occhi di ghiaccio continua a far parlare di sé dopo quest’avventura. Il modello nel corso del suo breve percorso ha avuto modo di battibeccare spesso (in puntata ma anche sui social dopo l’eliminazione), L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 29 marzo 2021)VSPerl’Isola dei Famosi si è conclusa da una settimana, eppure il ragazzo dagli occhi di ghiaccio continua a far parlare di sé dopo quest’avventura. Il modello nel corso del suo breve percorso ha avuto modo di battibeccare spesso (in puntata ma anche sui social dopo l’eliminazione), L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - infoitcultura : Isola dei famosi, Akash Kumar in lacrime: abbandona la tv? - zazoomblog : Akash Kumar parole dure contro l’Isola: la bufera continua sui social - #Akash #Kumar #parole #contro - Susannagr17 : Akash Kumar di Ballando con le Stelle in realtà è Pablo Andreis Romeo -