Sara Gama e i diritti | intervista TV Ius Soli? Parliamone

(Di domenica 28 marzo 2021)non è solo una calciatrice italiana, non è solo il capitano della Juventus, non è solo il capitano della nazionale azzurra. E’ una donna nel pieno delle sue performance sportive a 32 anni compiuti ieri 27 marzo.è vice presidente dell’AIC, prima donna a ricoprire questo ruolo all’interno dell’Associazione italiana calciatori, dove è entrata da consigliere federale nel 2017.è un simbolo nel calcio femminile italiano. Non un simbolo che si ferma al rettangolo verde, ma l’espressione di un’atleta in grado di produrre davvero tanta sostanza dietro a ciò che frontalmente rappresenta. E lo ha dimostrato una volta di più nel corso dell’rilasciata in diretta streaming alla trasmissione “Propaganda Live” su La7, il giorno prima del suo ...

Dal calcio al tema dei diritti civili., volto noto del movimento calcistico femminile italiano ha detto la sua sullo Ius Soli , argomento tornato d'attualità nelle ultime settimane. La calciatrice, capitana della Juventus e .../ "Ius soli? Ogni momento buono per parlare di diritti, calcio rosa cresce" SONDAGGI POLITICI: I DATI SU DRAGHI E ASTRAZENECA Continuiamo il nostro viaggio nei sondaggi politici di ...Propaganda live prosegue con successo uguale a se stesso il venerdì sera su La 7. L'unica differenza, rispetto al passato, è la mancanza del pubblico in studio, causa Covid, sostituito da sagome di ca ..."La pandemia è caduta in un momento in cui stavamo trovando slancio come movimento, ma non ha bloccato la nostra crescita che è iniziata nel 2015 quando sono arrivate due ...