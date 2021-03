Sangiovanni canta contro l’omofobia ad Amici (Di domenica 28 marzo 2021) Sangiovanni ad Amici ha trasformato il classico di Adriano Celentano, Il ragazzo della via Gluck, in un manifesto LGBT, inserendo delle rime contro ogni bigottismo. Durante l’esibizione, il cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ha inserito dei versi inediti all’interno del brano del 1966: “Molte cose cambiano, altre rimangono uguali / Più andiamo avanti, più torniamo agli anni passati / La società rimane la stessa, la libertà non è concessa / Ciò che mi resta è una strada diversa / Tipo un pianeta senza gli schemi, dove puoi essere ciò che credi / Potrei baciare due maschi insieme senza farti problemi / Vorrei sentire al telegiornale che là dove c’era l’erba ora c’è una città. Sangiovanni contro l’omofobia: “Voglio essere un esempio” Già in ... Leggi su biccy (Di domenica 28 marzo 2021)adha trasformato il classico di Adriano Celentano, Il ragazzo della via Gluck, in un manifesto LGBT, inserendo delle rimeogni bigottismo. Durante l’esibizione, ilnte della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ha inserito dei versi inediti all’interno del brano del 1966: “Molte cose cambiano, altre rimangono uguali / Più andiamo avanti, più torniamo agli anni passati / La società rimane la stessa, la libertà non è concessa / Ciò che mi resta è una strada diversa / Tipo un pianeta senza gli schemi, dove puoi essere ciò che credi / Potrei baciare due maschi insieme senza farti problemi / Vorrei sentire al telegiornale che là dove c’era l’erba ora c’è una città.: “Voglio essere un esempio” Già in ...

