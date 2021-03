Rai | morto Enrico Vaime | grande autore radiofonico e televisivo

(Di domenica 28 marzo 2021)ha firmato la storia dei programmi di radio e televisione. E'oggi, 28 marzo, al Policlinico Gemelli. Nato a Perugia il 19 gennaio 1936,, dal 1960 alla Rai dove era entrato come vincitore di concorso, ha firmato per la tv circa 200 programmi, fra cui i varietà Quelli della domenica (1968), Canzonissima '68 e '69, Fantastico '88 e, con Maurizio Costanzo, Memorie dal bianco e nero (Rai Uno) L'articolo proviene da Firenze Post.

E' morto al Policlinico Gemelli di Roma #EnricoVaime. Considerato uno dei più grandi autori radiofonici e televisiv… - Morto a 85 anni Enrico Vaime - Morto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della radio e della televisione: aveva 85 anni

Enrico Vaime , uno dei più importanti autori televisivi e radiofonici italiani, èdomenica 28 marzo al Policlinico Gemelli di Roma. Aveva 85 anni. "Sono entrato intanti anni fa, con un concorso pubblico . Entrarono con me Liliana Cavani, Giuliana Berlinguer, Francesca ...Lutto nello spettacolo. E'oggi al Policlinico Gemelli di Roma Enrico Vaime. Considerato uno dei più grandi autori ... Nato a Perugia il 19 gennaio 1936, Vaime, dal 1960 alladove era entrato ...ROMA (ITALPRESS) - E' morto, all'etá di 85 anni ... Nato a Perugia, laureato in Giurisprudenza a Napoli, entra in RAI nel 1960. Successivamente si dedica alla libera professione di autore debuttando ...E' morto al Policlinico Gemelli di Roma Enrico Vaime. Considerato uno dei più grandi autori radiofonici e televisivi, aveva 85 anni. Alla Rai dal 1960, ha firmato per la tv circa 200 programmi, fra ...