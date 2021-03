LIVE Sinner-Khachanov 4-6 7-6 2-3, Masters1000 Miami in DIRETTA: il russo conduce il terzo set (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Karen Khachanov conduce il terzo set. 40-30 Ottima prima esterna di Khachanov. 30-30 Bravissimo l’azzurro con un diritto diagonale profondo. 30-15 Lunga la risposta di Sinner. 15-15 Buona seconda in kick del russo. 0-15 Lungo il diritto di Khachanov colto impreparato dalla risposta profonda di Sinner. 2-2 Game a zero dell’azzurro: match apertissimo! 40-0 Lunga la risposta del russo. 30-0 Scappa via il diritto di Khachanov durante lo scambio. 15-0 Servizio e rovescio diagonale dal centro del campo. 1-2 Ace del russo: game rapidi nel terzo set. 40-15 Il russo attacca la rete dopo ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Karenilset. 40-30 Ottima prima esterna di. 30-30 Bravissimo l’azzurro con un diritto diagonale profondo. 30-15 Lunga la risposta di. 15-15 Buona seconda in kick del. 0-15 Lungo il diritto dicolto impreparato dalla risposta profonda di. 2-2 Game a zero dell’azzurro: match apertissimo! 40-0 Lunga la risposta del. 30-0 Scappa via il diritto didurante lo scambio. 15-0 Servizio e rovescio diagonale dal centro del campo. 1-2 Ace del: game rapidi nelset. 40-15 Ilattacca la rete dopo ...

