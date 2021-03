In 5mila a un concerto con mascherina, test a Barcellona (Di domenica 28 marzo 2021) Un concerto con 5mila persone è stato organizzato ieri sera a Barcellona: è la prima volta dall’inizio dell’epidemia da coronavirus. L’esibizione della band indipendente Love of Lesbians si è svolto nel Palau de Sant Jordi, che di solito ospita fino a 24.000 spettatori. L’evento aveva lo scopo di testare se iniziative simili, con rigide misure igieniche, possano essere sicuri nonostante la pandemia. “Benvenuti a uno dei concerti più commoventi della nostra vita”, ha detto la cantante Santi Balmes salutando il pubblico. Prima e durante il concerto erano in atto misure rigorose, sotto la supervisione di medici. Tutti i membri del pubblico hanno dovuto sottoporsi a un test antigenico in uno dei tre centri allestiti prima dell’evento: i risultati sono arrivati in 10-15 minuti tramite una ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) Unconpersone è stato organizzato ieri sera a: è la prima volta dall’inizio dell’epidemia da coronavirus. L’esibizione della band indipendente Love of Lesbians si è svolto nel Palau de Sant Jordi, che di solito ospita fino a 24.000 spettatori. L’evento aveva lo scopo diare se iniziative simili, con rigide misure igieniche, possano essere sicuri nonostante la pandemia. “Benvenuti a uno dei concerti più commoventi della nostra vita”, ha detto la cantante Santi Balmes salutando il pubblico. Prima e durante ilerano in atto misure rigorose, sotto la supervisione di medici. Tutti i membri del pubblico hanno dovuto sottoporsi a unantigenico in uno dei tre centri allestiti prima dell’evento: i risultati sono arrivati in 10-15 minuti tramite una ...

Advertising

IlContiAndrea : 5mila persone a un concerto a #Barcellona. I biglietti - tra 23 e 28 euro - includevano il costo del test antigieni… - repubblica : Barcellona torna a ballare: in 5mila al primo concerto dell'era Covid.. 'Per tutti tamponi rapidi e mascherine: tra… - Marilenapas : RT @giusmo1: Barcellona torna a ballare: in 5mila al primo concerto dell'era Covid.. 'Per tutti tamponi rapidi e mascherine: tra 14 giorni… - dpadvide : RT @giusmo1: Barcellona torna a ballare: in 5mila al primo concerto dell'era Covid.. 'Per tutti tamponi rapidi e mascherine: tra 14 giorni… - P10paola : Primo concerto a Barcellona. Primi tentativi di tornare alla normalità -