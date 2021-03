Cyberpunk 2077 rimosso dal PlayStation Store, 100 giorni dopo resta solo il silenzio di Sony e CD Projekt (Di domenica 28 marzo 2021) Oggi si celebra una ricorrenza molto importante, almeno per il mondo dei videogiochi: sono passati esattamente 100 giorni, da quando Cyberpunk 2077 è stato ufficialmente rimosso dal PlayStation Store. Si tratta di una mossa che ha dell'incredibile: fino ad oggi, nessun titolo, nemmeno i peggiori showelware che, di rado, spuntano nel negozio Sony, hanno meritato un simile trattamento. Eppure Cyberpunk 2077, uno dei giochi più attesi del 2020, macchiato al lancio da una discutibile ottimizzazione su PlayStation 4, non ha potuto evitarlo. Ad oggi, il titolo è ancora assente dal PS Store e l'unico modo per acquistarlo su console Sony e di prenderlo retail. La domanda, a questo punto, è ... Leggi su eurogamer (Di domenica 28 marzo 2021) Oggi si celebra una ricorrenza molto importante, almeno per il mondo dei videogiochi: sono passati esattamente 100, da quandoè stato ufficialmentedal. Si tratta di una mossa che ha dell'incredibile: fino ad oggi, nessun titolo, nemmeno i peggiori showelware che, di rado, spuntano nel negozio, hanno meritato un simile trattamento. Eppure, uno dei giochi più attesi del 2020, macchiato al lancio da una discutibile ottimizzazione su4, non ha potuto evitarlo. Ad oggi, il titolo è ancora assente dal PSe l'unico modo per acquistarlo su consolee di prenderlo retail. La domanda, a questo punto, è ...

Advertising

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 rimosso dal PlayStation Store, 100 giorni dopo resta solo il silenzio di Sony e CD Projekt. - lukealb : |@emilio_cozzi: 'È come se oggi l'immaginazione avesse un respiro più corto, raggiunto in fretta dalla realtà: dei… - LPNintendoITA : Cyberpunk 2077 (Blind) Con Devirò E Kens ITA [49] Speciale 4 Missioni Beta: Contratti Pericolosi - mytvear : comunque mi prenderei volentieri cyberpunk 2077 ma mi sa che la mia scheda video deciderebbe di esplodere sul momento ?? so yeah . . . - Bambinoboom : Cyberpunk 2077, 100 giorni dalla rimozione dal PS Store: Sony e CD Projekt tacciono -