Covid: Mattarella, ‘da tutte componenti Aeronautica contributo preziosissimo’ (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Accanto alla tutela dello spazio aereo nazionale, l’Aeronautica militare ha offerto, in uno scenario particolarmente difficile a causa del prolungarsi della pandemia, un preziosissimo contributo attraverso tutte le sue articolazioni Dal trasporto aereo per il rientro dei connazionali ed in alto bio-contenimento per il trasporto delle persone contagiate, al trasporto di materiali sanitari, dei vaccini per le località più distanti e per le isole, alla costituzione del centro di ricezione, conservazione e smistamento degli stessi vaccini a Pratica di Mare. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo di stato maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Rosso, in occasione del 98/mo anniversario della costituzione ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 marzo 2021) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Accanto alla tutela dello spazio aereo nazionale, l’militare ha offerto, in uno scenario particolarmente difficile a causa del prolungarsi della pandemia, un preziosissimoattraversole sue articolazioni Dal trasporto aereo per il rientro dei connazionali ed in alto bio-contenimento per il trasporto delle persone contagiate, al trasporto di materiali sanitari, dei vaccini per le località più distanti e per le isole, alla costituzione del centro di ricezione, conservazione e smistamento degli stessi vaccini a Pratica di Mare. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al capo di stato maggiore dell’, generale di squadra aerea Alberto Rosso, in occasione del 98/mo anniversario della costituzione ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Mattarella, 'da tutte componenti Aeronautica contributo preziosissimo'... - adowasser : @Giobegood Il primo da togliere, Draghi, Mattarella non ha trovato meglio nella sua dittatura nazionale, byPassando… - aua4eve : RT @DavPoggi: PALERMO, DOCENTE IN FIN DI VITA DOPO IL VACCINO LETALE PROPAGATO DALLO STATO PER UCCIDERE LO STATO A GUIDA MATTARELLA CONTIN… - Giulio29375125 : RT @DavPoggi: PALERMO, DOCENTE IN FIN DI VITA DOPO IL VACCINO LETALE PROPAGATO DALLO STATO PER UCCIDERE LO STATO A GUIDA MATTARELLA CONTIN… - ChiaraC315 : RT @DavPoggi: PALERMO, DOCENTE IN FIN DI VITA DOPO IL VACCINO LETALE PROPAGATO DALLO STATO PER UCCIDERE LO STATO A GUIDA MATTARELLA CONTIN… -