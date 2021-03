Camogli, a un mese dal crollo del cimitero continua il recupero dei feretri. Comitato dei parenti: “Vogliamo notizie sui resti dei nostri cari” (Di domenica 28 marzo 2021) A un mese dal crollo di una porzione del cimitero di Camogli, la squadra di recupero coordinata dall’ingegnere del comando dei Vigili del Fuoco di Genova Francesco Filipponi assieme agli incursori del Comsubin che ha recuperato 320 tra feretri e resti umani. In questi giorni sono iniziati gli scavi con le pale meccaniche dopo alcune verifiche onde evitare che lo spostamento dei detriti possa generare ulteriori cedimenti della falesia franata lo scorso 22 febbraio. Non è ancora chiaro il numero esatto delle salme disperse, in quanto la lista dei loculi, che il Comune di Camogli non ha ancora ricostruito completamente, non sembra comprendere alcune sepolture di nuclei familiari. Per questo il Comitato di parenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) A undaldi una porzione deldi, la squadra dicoordinata dall’ingegnere del comando dei Vigili del Fuoco di Genova Francesco Filipponi assieme agli incursori del Comsubin che ha recuperato 320 traumani. In questi giorni sono iniziati gli scavi con le pale meccaniche dopo alcune verifiche onde evitare che lo spostamento dei detriti possa generare ulteriori cedimenti della falesia franata lo scorso 22 febbraio. Non è ancora chiaro il numero esatto delle salme disperse, in quanto la lista dei loculi, che il Comune dinon ha ancora ricostruito completamente, non sembra comprendere alcune sepolture di nuclei familiari. Per questo ildi...

