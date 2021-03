Buon compleanno Lady Gaga | un’icona di stile | i look più belli

Leggi su velvetmag

(Di domenica 28 marzo 2021) Cantante e attrice, definita la Regina del pop e conosciuta a livello globale:, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è un’artista che ha saputo mettersi in gioco e ha costruito la propria carriera su una torre di sfide, superate una dopo l’altra. Classe 1986,quest’oggi – 28 marzo 2021 – soffia 35 candeline e noi di Velvet Mag vogliamo ricordare ipiùvisti finora sul red carpet. La carriera di, sin dall’esordio con Poker Face, ha puntato moltissimo sul. E, nel corso degli anni, il suoè mutato tantissimo, stupendo sempre di più, passando da body e parrucca ad eleganti abiti, come ad esempio l’ultimo mostrato in occasione dell’insediamento di Joe Biden ...