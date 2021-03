Un’ora di buio per il clima e la natura (Di sabato 27 marzo 2021) Ritorna il consueto appuntamento con Earth Hour, . Il programma degli eventi in Italia. ROMA – Ritorna il consueto appuntamento con Earth Hour, . Un programma ricco di eventi in Italia, con artisti, gruppi e musicisti che si alterneranno per sensibilizzare l’opinione pubblica. Il tutto naturalmente nel rispetto delle norme anti-Covid. Ma il clou della giornata scatterà alle 20.30 quando per Un’ora i simboli italiani si spegneranno per continuare la lunga battaglia contro l’inquinamento. Un’ora di buio e per natura Dalle 20.30 alle 21.30 i principali luoghi simbolo italiani si spegneranno per l’Earth Hour. Dal Colosseo al Palazzo Senatorio della Basilica di San Pietro, passando per l’Arena di Verona, la Reggia di Caserta. Ma anche le luci esterne del Palazzo del Quirinale, di Palazzo Madama ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021) Ritorna il consueto appuntamento con Earth Hour, . Il programma degli eventi in Italia. ROMA – Ritorna il consueto appuntamento con Earth Hour, . Un programma ricco di eventi in Italia, con artisti, gruppi e musicisti che si alterneranno per sensibilizzare l’opinione pubblica. Il tuttolmente nel rispetto delle norme anti-Covid. Ma il clou della giornata scatterà alle 20.30 quando peri simboli italiani si spegneranno per continuare la lunga battaglia contro l’inquinamento.die perDalle 20.30 alle 21.30 i principali luoghi simbolo italiani si spegneranno per l’Earth Hour. Dal Colosseo al Palazzo Senatorio della Basilica di San Pietro, passando per l’Arena di Verona, la Reggia di Caserta. Ma anche le luci esterne del Palazzo del Quirinale, di Palazzo Madama ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi si celebra la Earth Hour #OradellaTerra, l'evento globale del Wwf che culminerà questa sera alle 20.30 con un'… - RaiNews : Alle 20 e 30 - ora locale - si spegneranno i principali monumenti di tutto il mondo, mentre i cittadini potranno sp… - rampix_ : RT @WWFitalia: Pronti per #EarthHour ??? In alcuni paesi del #mondo l'Ora della Terra è già scattata, in #Italia dalle 20,30 restiamo al bu… - dodoguglimania : RT @walterino70: Tutti chiusi in casa, coprifuocati, cena da asporto. Oh, c'è la giornata della terra, spegni la luce per un'ora alle 20.30… - walterino70 : Tutti chiusi in casa, coprifuocati, cena da asporto. Oh, c'è la giornata della terra, spegni la luce per un'ora all… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’ora buio Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama