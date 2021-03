Trema la Puglia: forte scossa di terremoto avvertita in tutta la Regione (Di sabato 27 marzo 2021) La Puglia torna a Tremare. Stavolta non è la vicina terra dei Balcani la vittima dell'epicentro del sisma, bensì la Puglia stessa. L'epicentro, secondo le prime rilevazioni della Us Geological survey, sarebbe a 63 chilometri da Vieste, nel mare Adriatico. è stato a circa 60 km da Vieste, piccolo paese della provincia di Foggia. Il sisma è stato avvertito anche in Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata (soprattutto orientale) e in Croazia. Tante le segnalazioni nelle province di Bari e di Foggia, ma la scossa è stata avvertita anche nelle province di Brindisi e Taranto. Puglia: terremoto di magnitudo 5.8 Il terremoto è stato rilevato con una magnitudo superiore a 5 nel Mar Adriatico. Secondo la prima stima provvisoria dell'Ingv, la ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 27 marzo 2021) Latorna are. Stavolta non è la vicina terra dei Balcani la vittima dell'epicentro del sisma, bensì lastessa. L'epicentro, secondo le prime rilevazioni della Us Geological survey, sarebbe a 63 chilometri da Vieste, nel mare Adriatico. è stato a circa 60 km da Vieste, piccolo paese della provincia di Foggia. Il sisma è stato avvertito anche in Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata (soprattutto orientale) e in Croazia. Tante le segnalazioni nelle province di Bari e di Foggia, ma laè stataanche nelle province di Brindisi e Taranto.di magnitudo 5.8 Ilè stato rilevato con una magnitudo superiore a 5 nel Mar Adriatico. Secondo la prima stima provvisoria dell'Ingv, la ...

