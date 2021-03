Torna l'ora legale, alle 2 lancette avanti di un'ora. (Di sabato 27 marzo 2021) Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo Torna l'ora legale. alle 2 le lancette dovranno essere spostate in avanti di 60 minuti. L'ora legale resterà in vigore fino all'ultimo weekend del mese ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 27 marzo 2021) Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzol'ora2 ledovranno essere spostate indi 60 minuti. L'oraresterà in vigore fino all'ultimo weekend del mese ...

Advertising

Avvenire_Nei : Dormiremo un'ora in meno, ma avremo anche un'ora di luce in più e giornate finalmente più lunghe… - ilpost : Domenica torna l’ora legale - Roma : ? Questa notte torna l’ora legale, alle 2 dovremo spostare le lancette dell’orologio in avanti di un'ora. Dormirem… - SecolodItalia1 : Torna l’ora legale: ecco quando spostare le lancette. E in Europa c’è chi ora va per conto suo… - rtavideotaro : Questa notte torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora - RTA VIDEOTARO. TG 19.35 -