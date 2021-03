Spagna Italia Under 21 0-0: cronaca e tabellino (Di sabato 27 marzo 2021) Allo stadio Ljudski vrt di Maribor, il match valido per la 2ª giornata del gruppo B degli Europei Under 21 tra Spagna e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Ljudski vrt” di Maribor, Spagna e Italia si sono affrontate nel match valido per la 2ª giornata del gruppo B degli Europei Under 21. Sintesi Spagna Italia Under 21 0-0 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida tra Spagna e Italia 6? Brivido per l’Italia – Piccola indecisione in uscita di Carnesecchi, Ruiz per poco non ne approfitta 20? Tiro di Miranda – Lo spagnolo tenta la conclusione dalla distanza: palla che sorvola di pochissimo la traversa 22? Conclusione ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Allo stadio Ljudski vrt di Maribor, il match valido per la 2ª giornata del gruppo B degli Europei21 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Ljudski vrt” di Maribor,si sono affrontate nel match valido per la 2ª giornata del gruppo B degli Europei21. Sintesi21 0-0 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida tra6? Brivido per l’– Piccola indecisione in uscita di Carnesecchi, Ruiz per poco non ne approfitta 20? Tiro di Miranda – Lo spagnolo tenta la conclusione dalla distanza: palla che sorvola di pochissimo la traversa 22? Conclusione ...

Advertising

CarloCalenda : Ma io dico, anche prescindendo da ogni ragionamento sofisticato, rimanendo su un piano a lui noto, quello calcistic… - Vivo_Azzurro : #U21EURO ???? ???? #Italia vs #Spagna ???? ? 21.00 ?? Maribor ?? Gruppo B U21 EURO ?? #Rai1 #U21ItaSpa #Under21… - GoalItalia : Nell'Italia giocano Frabotta e Rovella ???? Spagna senza Brahim Diaz, c'è Villar ???? Le formazioni ufficiali di… - MilanPress_it : Resiste il muro degli Azzurrini, che terminano di nuovo in nove uomini #SpagnaItalia #Under21 - 100x100Napoli : All'Italia Under 21 servirà una vittoria contro la Slovenia -