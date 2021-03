Ovetti Fila | Didò e Giotto be-bè | per una Pasqua green e creativa

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 28 marzo 2021) Arriva unagiocosa per i più piccini: ecco a voi glibe–bè. All’insegna della creatività, arrivano le speciali uova dall’animafirmatibe–bè. Realizzate con plastica bio – based da canna da zucchero, racchiudono tante sorprese da modellare e colorare. Entriamo subito nel magico mondo della fantasia!, la pasta da modellare La mitica pasta per giocare, 100% naturale e made in Italy, fa parte dello speciale uovoToc Toc. I soggetti e i colori da scegliere sono quattro, ciascuno dedicato a un animaletto oviparo da modellare con la pastae da personalizzare con le altre ...