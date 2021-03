Noemi aveva perso il controllo sul suo peso, poi la metamorfosi (Di sabato 27 marzo 2021) Cosa è scattato in Noemi per arrivare alla sua metamorfosi? A Verissimo racconta dell’istinto di sopravvivenza, si è resa conto che il suo atteggiamento non l’avrebbe portata a niente, quel lasciarsi andare e non osservarsi allo specchio. Si era seduta sugli allori Noemi, parla anche della sua voce che poteva cantare solo certi tipi di canzoni, di testi. E’ partita una sfida ma c’era anche una anestesia emotiva, le sembrava di perdere il controllo sulla sua vita, perdeva il controllo anche sul suo peso, si era appesantita come nelle sabbie mobili. “Sono contenta di avere avuto il coraggio e di avere trovato le persone giuste”. Noemi confida che è molto pigra, quindi se ci è riuscita lei può riuscirci chiunque, parla sia del peso che di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 marzo 2021) Cosa è scattato inper arrivare alla sua? A Verissimo racconta dell’istinto di sopravvivenza, si è resa conto che il suo atteggiamento non l’avrebbe portata a niente, quel lasciarsi andare e non osservarsi allo specchio. Si era seduta sugli allori, parla anche della sua voce che poteva cantare solo certi tipi di canzoni, di testi. E’ partita una sfida ma c’era anche una anestesia emotiva, le sembrava di perdere ilsulla sua vita, perdeva ilanche sul suo, si era appesantita come nelle sabbie mobili. “Sono contenta di avere avuto il coraggio e di avere trovato lene giuste”.confida che è molto pigra, quindi se ci è riuscita lei può riuscirci chiunque, parla sia delche di ...

Advertising

RealswishFede15 : @hugurbrain Quindi chi aveva ragione Noemi? Io - clocchan : @itsgebher Noemi però è andata ospite da lei e aveva lo stesso manager (lei che dice che è stata colpa del manager)… - sferrazza_noemi : allora non vorrei dire ma non importa che sia Zayn, siamo in una pandemia e doveva averla la mascherina, come c'è s… - Noemi_Cuffia : 'Il nido è chiuso perché c'è il curavirus'. Un anno fa non capiva e aveva appena iniziato a camminare, questa volt… - FracellaChecco : @Heavrt @noemi_spa Ha detto giorni fa in una stories che in quel periodo aveva altri impegni lavorativi. -