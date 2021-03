Napoli | Hamsik a cuore aperto | “Mi manca la città Gattuso? Sono convinto di una cosa”

(Di sabato 27 marzo 2021) Parola a Marek, senti: “Ritorno in azzurro? Non chiuderò mai la porta. E’ la mia seconda casa”L'attuale centrocampista del Goteborg, Marek, non ha dimenticato i suoi dodici anni trascorsi nellapartenopea. Il calciatore sloveno ha ricordato la sua esperienza tra le fila delin un'intervista concessa all'emittente campana Canale 21. Tra i temi affrontati daspicca anche l'attuale rendimento della squadra di Rino. Di seguito, le sue dichiarazioni.caption id="attachment 442973" align="alignnone" width="1024" NAPLES, ITALY - JANUARY 29:s player Marekvies with US Citta di Palermo player Bruno Henrique during the Serie A match between SSC ...

Quanto vi manca: " Troppo, troppo! " Jorginho : " Non ci sono parole per descriverlo! Mi manca, a chi non manca! Qui a Londra fa freddissimo, cos'è il sole? " Per. Com'è ...Ora che Marekha una certa età e soprattutto gioca in campionati meno importanti è molto più facile ma Milan Skriniar anche prima era riuscito a battere l'ex capitano deled essere premiato come ...Doppia intervista agli ex azzurri Marek Hamisk e Jorginho, nel corso di ‘Peppy Night Fest’, trasmissione di Canale 21 condotta dal comico Peppe Iodice.I due ex centrocampisti del Napoli, Hamsik e Jorginho parlano della loro ex squadra e sono covinti dell'accesso in Champions con Gattuso ...