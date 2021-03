Il video della piazzata di Gianfranco Micciché per i contagi al parlamento siciliano (Di sabato 27 marzo 2021) AGI "Sono talmente inc... per questo fatto che vorrei ammazzare qualcuno... era sicuro che con questo tipo di lavoro saremmo stati contagiati, era matematico, ma siamo la casta... Ci sono i poveri, i magistrati, gli avvocati, ci sono tutti prima di noi, perchè invece noi siamo la casta di m... e non possiamo fare niente. Io rischio la vita in presidenza come tanti di voi". Con questo sfogo ieri sera il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciché, aveva chiuso la seduta, quando sembrava imminente la conclusione dell'iter della Finanziaria. Tutto sospeso e rinviato, dunque, a martedì perché un collaboratore del ragioniere generale della Regione è risultato positivo al Covid. Dopo lo stop ai lavori, tutti a fare il tampone fino a notte e poi, in attesa degli esiti - martedì si ... Leggi su agi (Di sabato 27 marzo 2021) AGI "Sono talmente inc... per questo fatto che vorrei ammazzare qualcuno... era sicuro che con questo tipo di lavoro saremmo statiati, era matematico, ma siamo la casta... Ci sono i poveri, i magistrati, gli avvocati, ci sono tutti prima di noi, perchè invece noi siamo la casta di m... e non possiamo fare niente. Io rischio la vita in presidenza come tanti di voi". Con questo sfogo ieri sera il presidente dell'Assemblea regionale siciliana,, aveva chiuso la seduta, quando sembrava imminente la conclusione dell'iterFinanziaria. Tutto sospeso e rinviato, dunque, a martedì perché un collaboratore del ragioniere generaleRegione è risultato positivo al Covid. Dopo lo stop ai lavori, tutti a fare il tampone fino a notte e poi, in attesa degli esiti - martedì si ...

