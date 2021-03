Guerra dei mari, perchè vinceremo noi. Intervista esclusiva a James Stavridis (Di sabato 27 marzo 2021) Se mai il mondo dovesse riaffacciarsi sull’orrore di una nuova Guerra globale, questa sarebbe combattuta fra Stati Uniti e Cina. Non è solo una profezia quella pronunciata dall’ammiraglio James Stavridis nel suo recente libro con Elliot Ackermans, “2034, a novel of the World War”. “Nel giro di quindici anni la miccia potrebbe accendersi”. Già comandante supremo delle forze Nato e a capo del Comando americano in Europa sotto l’amministrazione di Barack Obama, il primo ammiraglio a ricoprire questi ruoli, Stavridis è tra i più decorati e rispettati vertici delle Forze militari americane nonché apprezzato stratega e opinionista. In questa Intervista con Formiche.net l’ammiraglio legge in controluce la politica estera di Joe Biden, la battaglia navale in corso nel Mediterraneo e la minaccia per l’Europa e ... Leggi su formiche (Di sabato 27 marzo 2021) Se mai il mondo dovesse riaffacciarsi sull’orrore di una nuovaglobale, questa sarebbe combattuta fra Stati Uniti e Cina. Non è solo una profezia quella pronunciata dall’ammiraglionel suo recente libro con Elliot Ackermans, “2034, a novel of the World War”. “Nel giro di quindici anni la miccia potrebbe accendersi”. Già comandante supremo delle forze Nato e a capo del Comando americano in Europa sotto l’amministrazione di Barack Obama, il primo ammiraglio a ricoprire questi ruoli,è tra i più decorati e rispettati vertici delle Forze militari americane nonché apprezzato stratega e opinionista. In questacon Formiche.net l’ammiraglio legge in controluce la politica estera di Joe Biden, la battaglia navale in corso nel Mediterraneo e la minaccia per l’Europa e ...

