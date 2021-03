Firenze | truffe con lo specchietto Tre denunce in tre giorni

(Di sabato 27 marzo 2021) Tre persone sono state denunciate neiscorsi ae provincia dai carabinieri per aver raggirato automobilisti, in tre distinti episodi, con la cosiddetta truffa dello: simulando, appunto, un incidente e chiedendo di essere risarciti. L'articolo proviene daPost.

Tre persone sono state denunciate nei giorni scorsi a Firenze e provincia dai carabinieri per aver raggirato automobilisti, in tre distinti episodi, con la cosiddetta truffa dello specchietto: simulan ...
FIRENZE - Sembra non passare mai di moda la famigerata "truffa dello specchietto". Negli ultimi tre giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di ...