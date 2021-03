F1, Kimi Raikkonen: “Le qualifiche potevano andare un po’ meglio, ma in gara possiamo fare bene” (Di sabato 27 marzo 2021) 14° tempo per il finlandese Kimi Raikkonen al termine delle qualifiche del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir il campione del mondo del 2007 non ha trovato il giro perfetto e la sua prestazione non è stata all’altezza del proprio potenziale, considerando ad esempio il 12° posto in griglia del compagno di squadra Antonio Giovinazzi. Tuttavia, conoscendo le qualità in gara di Kimi, c’è da aspettarsi una risalita anche perché l’Alfa ha fatto vedere dei miglioramenti di non poco conto, dipendenti dagli interventi aerodinamici e dalla spinta del nuovo motore Ferrari: “Non è un brutto risultato per il primo time-attack dell’anno: certo, poteva andare un po’ meglio, dato che ho commesso un paio di errori qua nei miei giri, ma poteva ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) 14° tempo per il finlandeseal termine delledel GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir il campione del mondo del 2007 non ha trovato il giro perfetto e la sua prestazione non è stata all’altezza del proprio potenziale, considerando ad esempio il 12° posto in griglia del compagno di squadra Antonio Giovinazzi. Tuttavia, conoscendo le qualità indi, c’è da aspettarsi una risalita anche perché l’Alfa ha fatto vedere dei miglioramenti di non poco conto, dipendenti dagli interventi aerodinamici e dalla spinta del nuovo motore Ferrari: “Non è un brutto risultato per il primo time-attack dell’anno: certo, potevaun po’, dato che ho commesso un paio di errori qua nei miei giri, ma poteva ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | Kimi #Raikkonen si è fermato in 14esima posizione, venendo eliminato nel Q2 #BahrainGP - Cavalli70547632 : @alfaromeoracing forza, ragazzi! Piu vicino della puntuazioni!!! Bravo, Kimi Raikkonen eterno!!!! Grazcie tutti a winwill!!!! - yoliebes : ALFA ROMEO: Kimi Raikkonen???? Antonio Giovinazzi???? #F1 #BahrainGp - sebavettels : @Dr4couis Kimi Raikkonen è ancora in F1, ancora insegna la F1 a metà griglia e molti dei pilotini non ci arriverann… - LauraMlb7 : RT @Formula1arg1: Primer incidente del fin de semana. Kimi Raikkonen #7 | Alfa Romeo #F1 #Formula1 #BahrainGP???? -