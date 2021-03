U&D: le dichiarazioni di Beatrice dopo la non scelta (Di venerdì 26 marzo 2021) In una recente intervista dopo la mancata scelta a U&D, Beatrice Buonocore ha commentato la storia tra Davide Donadei e Chiara Rabbi Uomini e Donne: il commento di Beatrice su Davide e Chiara su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) In una recente intervistala mancataa U&D,Buonocore ha commentato la storia tra Davide Donadei e Chiara Rabbi Uomini e Donne: il commento disu Davide e Chiara su Notizie.it.

Advertising

JeanGuyTalamoni : Quandu avete nant’à un tavulinu un CHU ??è un telefericu, cosa sceglieriate voi? Per contu meiu, ferebbi a scelta di… - CorSport : Calciomercato#ù #Juve, ora #Dybala fa rima con plusvalenza - pfmajorino : Non sconfiggeremo il virus finché non lo sconfiggeremo ovunque. Dobbiamo sospendere alcuni obblighi dell’Accordo TR… - uravno : u dont undestand voglio che sia ace so bad invece pochi mesi gli rimangono e niente - 26v8mG5L8 : RT @alexiasicily: B-U-O-N-G-I-O-R-N-O ?? ????? -