(Di venerdì 26 marzo 2021) Laha deciso di farelaemessa dal TribunaleNazionalelain merito al caos tamponi:"Relativamente allaemessa oggi dal TribunaleNazionale sul procedimento relativo alla, la, nella persona deltoreGiuseppe Chiné, pur soddisfatta della tenuta dell’impianto accusatorio, rende noto che, non appena saranno pubblicate le motivazioni,appello alla Cortepoiché le sanzioni irrogate non rispecchiano in pieno quelle richieste dinanzi al TFN. La...

Advertising

ItaSportPress : Sentenza contro la Lazio, la Procura Federale farà ricorso - - FusatoRiccardo : Sciagurata sentenza sui tamponi. Vengono sanzionati Presidente della Lazio ed i medici ma nessun punto di penalizza… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Caos #tamponi, Procura e #Lazio contro la sentenza: pronto un doppio ricorso, le richieste - sportli26181512 : Caos tamponi, Procura e Lazio contro la sentenza: pronto un doppio ricorso, le richieste: Nessuna penalizzazione in… - cmdotcom : Caos #tamponi, Procura e #Lazio contro la sentenza: pronto un doppio ricorso, le richieste -

Ultime Notizie dalla rete : Sentenza contro

Fanpage.it

È senza dubbio questa la principale e inaspettata novità emersa dalladel Tribunale Federale in merito alla questione tamponi della Lazio . Una vicenda che puntava il ditola società ...Arrivata lasul caos tamponi in casa Lazio, i tifosi si sono scagliatila FIGC e la Juventus . Il motivo? La decisione della procura federale di non infliggere ai biancazzurri di Lotito alcuna ...La Procura Federale ha deciso di fare ricorso contro la sentenza emessa dal Tribunale Federale Nazionale contro la Lazio in merito al caos tamponi: “Relativamente alla sentenza emessa oggi dal Tribuna ...Immediatamente è giunto un altro ricorso contro il sindaco di Catanzaro ... Un rompicapo che si spiega nella sentenza odierna, in cui il Tar osserva che “in sede di comparazione degli interessi in ...