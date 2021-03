Scuola in Dad? E i sindacati scioperano per ottenere la dieta (Di venerdì 26 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo La serrata per chiedere al governo di inserire nella didattica la dieta dei gruppi sanguigni: Peccato che sia una fake news Mettetevi nei panni di una mamma, un papà e dei loro figlioli. Dopo settimane di Scuola a singhiozzo, Dad imposta dalle zone rosse, quarantene per un raffreddore e via dicendo, si vedono recapitare a casa un avviso tutt’altro che apprezzato. Si tratta di una nota del Miur che informa l’intero panorama didattico dell’ultima azione di sciopero indetta dai sindacati del personale scolastico. Il motivo? Promuovere una nuova dieta agli studenti, benché sia ritenuta una fake news dagli scienziati. “Ma ci rendiamo conto?”, tuona Michela, nome di fantasia di una mamma che ha dovuto lasciare a casa i figli questa mattina. “E poi per quale motivo? Una ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo La serrata per chiedere al governo di inserire nella didattica ladei gruppi sanguigni: Peccato che sia una fake news Mettetevi nei panni di una mamma, un papà e dei loro figlioli. Dopo settimane dia singhiozzo,imposta dalle zone rosse, quarantene per un raffreddore e via dicendo, si vedono recapitare a casa un avviso tutt’altro che apprezzato. Si tratta di una nota del Miur che informa l’intero panorama didattico dell’ultima azione di sciopero indetta daidel personale scolastico. Il motivo? Promuovere una nuovaagli studenti, benché sia ritenuta una fake news dagli scienziati. “Ma ci rendiamo conto?”, tuona Michela, nome di fantasia di una mamma che ha dovuto lasciare a casa i figli questa mattina. “E poi per quale motivo? Una ...

Advertising

NicolaPorro : Leggete perché, secondo questo professore, la #dad sta distruggendo i nostri ragazzi ?? #CaroPorro #scuola #COVID19 - DSantanche : 30%di tentati suicidi in più tra i giovanissimi. Famiglie allo stremo. La #Dad che non funziona, non più dopo un an… - Agenzia_Ansa : Fiammetta e la Dad a 1.000 metri con 350 capre Quando la scuola di Mezzolombardo ha chiuso, la bambina ha iniziato… - aanddrreaa : RT @Gitro77: 'Scuola: sciopero contro la dad, manifestazioni in 60 città'. Meglio tardi che mai. Non esiste un motivo valido per chiudere l… - SkyTG24 : Sciopero della scuola contro la Dad: manifestazioni in 60 città italiane. LE FOTO -