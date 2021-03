Scoppia caso operatori sanitari no-vax | Draghi annuncia decreto

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 marzo 2021)non vaccinati contro il Covid. Un nuovo, stavolta a Lavagna, piccolo Comune alle porte di Genova. E lì che un operatoreo non vaccinato ha finito per infettare 8 pazienti e un infermiere. Un cluster nel reparto di Medicina, dove tutti glidovrebbero essere vaccinati, ma dove alcuni, come in altri ospedali italiani seppur i casi rappresentino una risicatissima minoranza, hanno rifiutato di sottoporsi alla somministrazione del vaccino. In altre parole,no vax. Come quelli a cui, solo pochi giorni fa, ha dato torto un giudice di Belluno, respingendo le richieste di due infermieri e ottosociosospesi dal lavoro per aver rifiutato la ...