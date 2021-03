Riscatto laurea e ricongiunzione contributi, nuova procedura Inps (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Inps ha comunicato una nuova modalità di invio delle domande di Riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione dei periodi contributivi. Si tratta di un nuovo servizio unico online che consente di presentare le domande di Riscatto e ricongiunzione, visualizzare lo stato della domanda , simulare i costi e gli effetti della eventuale domanda sulla propria posizione contributiva. Il servizio si raggiunge via web da tutti dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc) e diventa l’unico modo per inoltrare l’istanza, oltre al canale telefonico del Contact Center. Le istruzioni di dettaglio sono contenute nella Circolare n.46 del 22 marzo 2021. L’iniziativa dell’Inps rientra nel complesso e graduale processo di telematizzazione per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ha comunicato unamodalità di invio delle domande diai fini pensionistici e didei periodivi. Si tratta di un nuovo servizio unico online che consente di presentare le domande di, visualizzare lo stato della domanda , simulare i costi e gli effetti della eventuale domanda sulla propria posizioneva. Il servizio si raggiunge via web da tutti dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc) e diventa l’unico modo per inoltrare l’istanza, oltre al canale telefonico del Contact Center. Le istruzioni di dettaglio sono contenute nella Circolare n.46 del 22 marzo 2021. L’iniziativa dell’rientra nel complesso e graduale processo di telematizzazione per ...

