Nascite al minimo nell’anno della pandemia

(Di venerdì 26 marzo 2021)al, morti record nel 2020. Lo rileva l’Istat nel report “La dinamica demografica durante lacovid-19- anno 2020” “Al 31 dicembre 2020 la popolazione residente è inferiore di quasi 384 mila unità rispetto all’inizio dell’anno, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze. Gli effetti negativi prodotti dall’epidemia Covid-19 hanno amplificato la… L'articolo Corriere Nazionale.

ISTAT, NEL 2020 COME SE FOSSE SPARITA UNA CITTA' COME FIRENZE 'Il quadro demografico del nostro Paese ha subito un profondo cambiamento a causa dell'impatto che il numero di morti da Covid - 19iv ha ...A rilevarlo è l'Istat nel report 'La dinamica demografica durante la pandemia covid - 19 - anno 2020' Nel 2020 si registra un nuovostorico didall'Unità d'Italia: - 3,8% la ...Sono figlie due dottoresse: ora bisogna capire se il passaggio degli anticorpi possa proteggere i neonati come avviene con altri vaccini ...Nel periodo di piena pandemia da Covid-19, nel nostro Paese si è registrato il livello massimo dei decessi dalla Seconda Guerra Mondiale e quello minimo delle nascite dall’Unità d’Italia. Parliamo di ...