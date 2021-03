MotoGp | doppietta Ducati nelle prove libere | terzo Quartararo Rossi nono

(Di venerdì 26 marzo 2021) Comincia la stagione in Qatar: si sono svolti questo pomeriggio i due turni diprima delleufficiali di domani. A Losail lasi prende la scena: a conquistare il miglior tempo ...

... ma anche e soprattutto per ladella sessione siglata da Francesco Bagnaia che si "arrende" al compagno di box di soli 35 millesimi. La Rossa dellaruggisce e regola la Yamaha ...GP del Qatar: tutte le notizie, le interviste e gli aggiornamenti La classifica delle Libere 2 Calendario ufficiale2021: Gran Premi, circuiti e le dateMiller e Bagnaia davanti a tutti nelle Fp2 di Losail. Morbidelli è settimo, il "Dottore" non lontano dai migliori ...Enea Bastianini e Luca Marini, al debutto in MotoGP, occupano rispettivamente il 15° e il 17° posto con le Ducati Avintia, mentre Danilo Petrucci alla prima con la KTM ha chiuso al 20° posto palesando ...