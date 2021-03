Miami Open: Sinner batte Gaston e accede al terzo turno (Di venerdì 26 marzo 2021) Decima vittoria stagionale per Jannik Sinner, che con un doppio 6-2 batte Hugo Gaston approdando al terzo turno del Miami Open. Vittoria che lo proietta virtualmente al 28esimo posto del ranking ATP (sarebbe best ranking). Tutto facile per Sinner, che nel rematch di Marsiglia contro Hugo Gaston ha ottenuto lo stesso risultato portando a casa la partita in due set. Nel primo set l’altoatesino non sbaglia praticamente niente al servizio, concedendo appena cinque punti all’avversario; il francese subisce invece un doppio break che porta Sinner a chiudere il set sul 6-2 dopo nemmeno mezz’ora. Il secondo set supera i trenta minuti (anche se di poco), con Gaston che ottiene pure tre palle break salvate ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Decima vittoria stagionale per Jannik, che con un doppio 6-2Hugoapprodando aldel. Vittoria che lo proietta virtualmente al 28esimo posto del ranking ATP (sarebbe best ranking). Tutto facile per, che nel rematch di Marsiglia contro Hugoha ottenuto lo stesso risultato portando a casa la partita in due set. Nel primo set l’altoatesino non sbaglia praticamente niente al servizio, concedendo appena cinque punti all’avversario; il francese subisce invece un doppio break che portaa chiudere il set sul 6-2 dopo nemmeno mezz’ora. Il secondo set supera i trenta minuti (anche se di poco), conche ottiene pure tre palle break salvate ...

