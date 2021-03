LIVE Moto3, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: tra 20 minuti si parte. Tutti pronti a scendere in pista! (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIONARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE Prove libere DI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 11.32 Tutto è pronto per i primi metri della stagione per le giovani stelle del Motomondiale. Attendiamo l’inizio delle attività sul circuito di Losail, sede nella scorsa settimana di alcune sessioni di Prove in vista del Mondiale. 11.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della FP1 del Gran Premio del Qatar per quanto riguarda la Moto3. I favoriti del Mondiale Moto3 – Orari Prove libere GP Qatar 2021 – Un Mondiale meno italiano Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIONARE LALADELLEDI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 11.32 Tutto è pronto per i primi metri della stagione per le giovani stelle del Motomondiale. Attendiamo l’inizio delle attività sul circuito di Losail, sede nella scorsa settimana di alcune sessioni diin vista del Mondiale. 11.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella FP1 del Gran Premio delper quanto riguarda la. I favoriti del Mondiale– OrariGP2021 – Un Mondiale meno italiano Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla...

Advertising

gponedotcom : LIVE - Moto2 e Moto3 alle 19:00 con Carlo Pernat, Arbolino e Migno: VIDEO - Occhi puntati anche sulle categorie leg… - gponedotcom : LIVE - Bar Sport alle 21:00 - La caduta di Dovizioso e i test Moto2 e Moto3: VIDEO - Stasera il nostro Live con Car… - sportli26181512 : MotoGP, orari e dove vedere il GP di Qatar: Tra 7 giorni sul circuito di Losail scatteranno le prime gare del Motom… - gponedotcom : LIVE - La diretta del terzo giorno di test in Qatar per Moto2 e Moto3: Oggi, dalle 7.40 alle 17.10, sulla pista di… - TheWayneGardner : RT @gponedotcom: LIVE - La diretta del secondo giorno di test in Qatar per Moto2 e Moto3: Anche oggi, dalle 7.40 alle 17.10, sulla pista di… -