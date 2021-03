L'indice Rt medio è in calo, ma aumentano le terapie intensive occupate (Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - "Nelle ultime settimane c'è una ricrescita della circolazione un po' in tutti i Paesi europei. Nelle ultime settimane la curva è cresciuta, poi c'è stato un rallentamento, oggi abbiamo i primi segnali di stabilizzazione". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa sui dati di monitoraggio della cabina di regi "L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,08 (range 0,93– 1,21), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. Il numero complessivo di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento con un tasso di occupazione a livello nazionale sopra la soglia critica. Si osserva un analogo andamento per le aree mediche". E' quanto si legge nel report settimanale della Cabina di regia del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità con dati relativi alla ... Leggi su agi (Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - "Nelle ultime settimane c'è una ricrescita della circolazione un po' in tutti i Paesi europei. Nelle ultime settimane la curva è cresciuta, poi c'è stato un rallentamento, oggi abbiamo i primi segnali di stabilizzazione". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa sui dati di monitoraggio della cabina di regi "L'Rtcalcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,08 (range 0,93– 1,21), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. Il numero complessivo di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento con un tasso di occupazione a livello nazionale sopra la soglia critica. Si osserva un analogo andamento per le aree mediche". E' quanto si legge nel report settimanale della Cabina di regia del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità con dati relativi alla ...

