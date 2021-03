Interessi privati in atti d'ufficio (Di venerdì 26 marzo 2021) Ogni tanto li leggo, malinconica. Forse l'unico modo per moderarli è abbandonarli a se stessi e lasciare che si scontrino con il leonismo da tastiera. Leggi su linkiesta (Di venerdì 26 marzo 2021) Ogni tanto li leggo, malinconica. Forse l'unico modo per moderarli è abbandonarli a se stessi e lasciare che si scontrino con il leonismo da tastiera.

Advertising

CarloUlivi : @enniogiannascol I due cazzari (Padania e Arabia) sono portatori di interessi privati, nulla a che vedere col popol… - gb46290720 : @PiazzapulitaLA7 @Confindustria Bonomi dimostra che non capisce niente di medicina e pandemia le aziende non devono… - gian_d_gian : @MarcoStac @umanesimo Purtroppo anche questa istituzione è spesso coinvolta in fenomeni devianti legati ad interess… - Vinc_01644 : RT @CollotMarta: Come ricorda spesso @emibrancaccio, è quando facciamo il comunismo scientifico che andiamo avanti veloce, è quando mettiam… - ggargiulo3 : @tax_tweet 4/ tra ricerca cd libera pro veritate e pareristica ed opinioni piegate a servizio di clienti e interess… -

Ultime Notizie dalla rete : Interessi privati Interessi privati in atti d'ufficio All'inizio della mia carriera nel mondo del giornalismo enogastronomico ho moderato per lungo tempo i forum del mensile La Cucina Italiana. Era l'inizio del 2000, la situazione era molto diversa da ...

Lancio della campagna per l'acqua bene pubblico mondiale Oggi, sembra che non ci sia modo di fermare l'appropriazione brutale e predatoria dell'acqua della Terra da parte di interessi privati avidi di denaro. Questo 22 marzo 2021, la giornata ufficiale ...

Interessi privati in atti d’ufficio Linkiesta.it Turismo, la città guarda al futuro: «Liberiamoci dallo stigma del virus» «Stiamo lavorando sull’immagine della città — spiega l’assessore comunale al Turismo, Roberta Guaineri — faremo anche noi una campagna di promozione basata sul racconto di ciò che nel frattempo Milano ...

Il marchio di moda Etro nel mirino del private equity L-Catterton Il private equity L-Catterton, sponsorizzato da LVMH, è interessato a rilevare il marchio di moda Etro, controllato dalla capogruppo Gefin.

All'inizio della mia carriera nel mondo del giornalismo enogastronomico ho moderato per lungo tempo i forum del mensile La Cucina Italiana. Era l'inizio del 2000, la situazione era molto diversa da ...Oggi, sembra che non ci sia modo di fermare l'appropriazione brutale e predatoria dell'acqua della Terra da parte diavidi di denaro. Questo 22 marzo 2021, la giornata ufficiale ...«Stiamo lavorando sull’immagine della città — spiega l’assessore comunale al Turismo, Roberta Guaineri — faremo anche noi una campagna di promozione basata sul racconto di ciò che nel frattempo Milano ...Il private equity L-Catterton, sponsorizzato da LVMH, è interessato a rilevare il marchio di moda Etro, controllato dalla capogruppo Gefin.