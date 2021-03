Inter | Andreazzoli vota Radu | «Ha i presupposti per diventare un grande portiere»

(Di venerdì 26 marzo 2021) Aurelioparla di Ionutche ha avuto al Genoa Aurelio, in unavista a Tuttosport, ha parlato di Ionutdell’che l’allenatore ha avuto ai tempi del Genoa. SCELTA – «Se l’ho scelto per giocare in serie A fin da subito, qualche motivo ci sarà. Non è che ho tirato una moneta. Ero convinto che lui con me, per come intendo il gioco, potesse migliorare molto». QUALITA – «Non si diventacon una patente, ma solo assolvendo le richieste del tuo ruolo. Ici sono tutti: al suo fianco ha uno che è già tra i più forti, quell’Handanovic che ho conosciuto da ragazzo ad Udine». HANDANOVIC – «Era cazzuto, a me è sempre piaciuto come personaggio. Samir è ...

Tuttocampo

Aurelioparla di Ionut Radu, portiere che ha avuto al Genoa Aurelio, in una intervista a Tuttosport, ha parlato di Ionut Radu, portiere dell'che l'allenatore ha avuto ai tempi del Genoa. SCELTA - "Se l'ho scelto per giocare in serie A fin da subito, ......turno e alla sconfitta dell'Empoli con l': i rossoblù si salvano rispetto agli azzurri toscani grazie agli scontri diretti. A fine stagione non viene confermato: il Genoa prenderà. ...Aurelio Andreazzoli, in una intervista a Tuttosport, ha parlato di Ionut Radu, portiere dell’Inter che l’allenatore ha avuto ai tempi del Genoa. SCELTA – «Se l’ho scelto per giocare in serie A fin da ...RADU COME UOMO – “L’ho scelto per farlo giocare in Serie A con il mio Genoa, un motivo ci sarà. Ero convinto che lui con me potesse migliorare tanto. E’ una persona che ama il proprio lavoro, ama sacr ...