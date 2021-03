Grave lutto per l’attore | è morto di covid

(Di venerdì 26 marzo 2021)per l'attore e comico Vito Bicocchi. Èil padre Roberto. Aveva 85 anni. Da qualche tempo aveva contratto il-19, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Ad annunciare la morte del signor Roberto, è stato l'attore. In un post pubblicato su Instagram, ha dato la triste notizia: "Buongiorno, ho una brutta notizia. Papà Roberto ci ha lasciati, questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo voglio ricordare così. Ciao Papà". Ad accompagnare le sue parola, una foto che lo ritrae accanto a suo padre. Su Repubblica.it, Vito Bicocchi ha raccontato i drammatici ultimi giorni di suo padre, isolato a causa del. Roberto Bicocchi aveva ricevuto la prima dose del vaccino e stava attendendo di poter ricevere la seconda. Purtroppo, però, nel frattempo è risultato positivo al ...

Grave lutto per l'attore e comico Vito Bicocchi. È morto il padre Roberto. Aveva 85 anni. Da qualche tempo aveva contratto il Covid-19, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Ad annunciare la morte ...