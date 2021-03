Giorgia Meloni scrive a Tommaso Zorzi dopo gli insulti ricevuti: “Ha tutta la mia solidarietà” (Di venerdì 26 marzo 2021) Tommaso Zorzi, dopo la vittoria del GF Vip, è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti del momento. E tra le tante trasmissioni in cui è comparso recentemente, è stato anche ospite al Maurizio Costanzo Show. L’influencer nel corso della sua ospitata ha anche avuto l’occasione di conoscere Giorgia Meloni, anche lei tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 marzo 2021)la vittoria del GF Vip, è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti del momento. E tra le tante trasmissioni in cui è comparso recentemente, è stato anche ospite al Maurizio Costanzo Show. L’influencer nel corso della sua ospitata ha anche avuto l’occasione di conoscere, anche lei tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Rosariodpr1974 : RT @ilruttosovrano: Le grandi battaglie di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, con la proposta di legge costituzionale affinché l'italiano… - annaBusca : RT @ilruttosovrano: Le grandi battaglie di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, con la proposta di legge costituzionale affinché l'italiano… - Giovii27 : RT @leeveean: COME ?? FACCIO ?? A ?? PARLARE ?? CON ?? GIULIA ?? SALEMI ?? SE ?? STAVA ?? CON ?? UN ??OMOFOBO ?? GIORGIA MELONI? ?????????????????????????? - ElenaDeMarco8 : RT @ElenaChiorino: Brava Giorgia Meloni! Non tradiremo mai gli italiani che ci hanno votato - ARGDON62 : RT @Bettyblunotte: Io scopro oggi che l'italiano non è la lingua ufficiale della Repubblica italiana. E qual è??? Giorgia Meloni in campo… -