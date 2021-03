Gessica Notaro: "Ora vedo il mio viso e mi riconosco. Dopo l'aggressione pregai di avere salva la vista" (Di venerdì 26 marzo 2021) “vedo il mio viso e piango di gioia”. Così Gessica Notaro si racconta sulle pagine del quotidiano La Stampa, all’indomani del nuovo intervento a cui si è sottoposta. Nel 2007 la giovane, oggi 31enne, fu sfigurata dall’ex fidanzato che l’aveva aggredita con l’acido. L’ex Miss Romagna, addestratrice di delfini e cantante racconta questo momento di svolta nel suo percorso: “Si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità ma anche sull’estetica: quest’intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi con i lineamenti di prima”. E sui giorni immediatamente successivi all’aggressione, risalente a quattro anni fa: “In ospedale, a una settimana dall’assalto, mi sono decisa a guardarmi allo specchio, avevo fatto una specie di voto: mi sono inginocchiata e ho chiesto al Cielo di lasciarmi la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) “il mioe piango di gioia”. Cosìsi racconta sulle pagine del quotidiano La Stampa, all’indomani del nuovo intervento a cui si è sottoposta. Nel 2007 la giovane, oggi 31enne, fu sfigurata dall’ex fidanzato che l’aveva aggredita con l’acido. L’ex Miss Romagna, addestratrice di delfini e cantante racconta questo momento di svolta nel suo percorso: “Si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità ma anche sull’estetica: quest’intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi con i lineamenti di prima”. E sui giorni immediatamente successivi all’, risalente a quattro anni fa: “In ospedale, a una settimana dall’assalto, mi sono decisa a guardarmi allo specchio, avevo fatto una specie di voto: mi sono inginocchiata e ho chiesto al Cielo di lasciarmi la ...

