CorriereQ : Covid: cortei e sit-in, a Torino un venerdì di protesta - Chiarachichii : RT @ilregazdibolo: Ma a quelli che fanno i cortei no-mask perché non li portiamo nei reparti covid a respirare a pieni polmoni? Vediamo se… - mattiaserra__ : RT @ilregazdibolo: Ma a quelli che fanno i cortei no-mask perché non li portiamo nei reparti covid a respirare a pieni polmoni? Vediamo se… - gabrielbar74 : RT @ilregazdibolo: Ma a quelli che fanno i cortei no-mask perché non li portiamo nei reparti covid a respirare a pieni polmoni? Vediamo se… - ilregazdibolo : Ma a quelli che fanno i cortei no-mask perché non li portiamo nei reparti covid a respirare a pieni polmoni? Vediam… -

Venerdì di proteste, tra lo sciopero dei mezzi pubblici, gli operai della ex Embraco a rischio licenziamento e le tante categorie in piazza. Dai tassisti, in corteo per chiedere più aiuti, ai rider, ......no a quello che a nostro parere non sta funzionando in questo modo di affrontare l'emergenza... bensì che non si possono creareo sfilate itineranti per le strade. VCOinMovimento non è la ...TORINO, 26 MAR - Venerdì di proteste, tra lo sciopero dei mezzi pubblici, gli operai della ex Embraco a rischio licenziamento e le tante categorie in piazza. Dai tassisti, in corteo per chiedere più a ...Intanto, 2.814 i nuovi guariti su 223.924 complessivi. Altri 62, purtroppo, i decessi di cui 34 nelle ultime 48 ore su 5.116 totali. Ecco il report posti letto attivabili su base regionale:. Posti let ...