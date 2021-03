Cos’è il certificato verde digitale e come funziona il green pass Covid per viaggiare (Di venerdì 26 marzo 2021) Cos’è il certificato verde digitale e come funziona il green pass Covid. Tutto quello che c’è da sapere sul pass Covid europeo, il certificato verde digitale, che sarà valido in tutti gli Stati membri dell’Ue, per agevolare la libera circolazione sicura dei cittadini durante la pandemia di Covid-19. Il documento, che include un QR code, attesterà se una persona è stata vaccinata contro il Coronavirus, se si è sottoposta a test che ha dato esito negativo o se è guarita dalla malattia. Per viaggiare in Europa la prossima estate sarà con molta probabilità necessario esibire il cosiddetto “certificato ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 26 marzo 2021)ilil. Tutto quello che c’è da sapere suleuropeo, il, che sarà valido in tutti gli Stati membri dell’Ue, per agevolare la libera circolazione sicura dei cittadini durante la pandemia di-19. Il documento, che include un QR code, attesterà se una persona è stata vaccinata contro il Coronavirus, se si è sottoposta a test che ha dato esito negativo o se è guarita dalla malattia. Perin Europa la prossima estate sarà con molta probabilità necessario esibire il cosiddetto “...

Advertising

isladecoco7 : @borghi_claudio Cos'è questa faccenda del voto favotevole in Europa al certificato verde vaccinale??? - onnivoritaliani : Dai che ci siamo, dita incrociate alla faccia dei novax ???? <3 - ADM_assdemxmi : RT @Europarl_IT: In diretta ora il dibattito sul certificato verde digitale, cos'è e quali vantaggi comporta? ?? - analphabeta : RT @Europarl_IT: In diretta ora il dibattito sul certificato verde digitale, cos'è e quali vantaggi comporta? ?? - libellula58 : RT @Europarl_IT: In diretta ora il dibattito sul certificato verde digitale, cos'è e quali vantaggi comporta? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è certificato Decreto Sostegno, per bar e ristoranti di Roma è beffa aiuti: «Quasi la metà senza ristori» ilmessaggero.it