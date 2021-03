Borrelli un mese dopo l'addio alla Protezione Civile: 'Ora vedo di nuovo la luce' (Di venerdì 26 marzo 2021) A un mese dal suo allontanamento dal ruolo di capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli ha spezzato il silenzio e si dice più sereno in seguito alla sua sofferta sostituzione: "Non sapevo più cosa ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) A undal suo allontanamento dal ruolo di capo della, Angeloha spezzato il silenzio e si dice più sereno in seguitosua sofferta sostituzione: "Non sapevo più cosa ...

Advertising

globalistIT : Un mese dopo l'allontanamento, Borrelli rompe il silenzio - stivmerc : RT @censore_: Non sono l'avv. di #draghi che non ha bisogno! Chi lo accusa di non aver cambiato nulla è in mala fede Ha mandato a casa #gon… - censore_ : RT @censore_: Non sono l'avv. di #draghi che non ha bisogno! Chi lo accusa di non aver cambiato nulla è in mala fede Ha mandato a casa #gon… - MichesVioleta : RT @PeppeCentripeto: Dopo poco più di un mese #Draghi ha modificato: CTS; Protezione civile (in Curcio, out Borrelli); #Arcuri & Piano #Vac… - 366daniele : RT @censore_: Non sono l'avv. di #draghi che non ha bisogno! Chi lo accusa di non aver cambiato nulla è in mala fede Ha mandato a casa #gon… -