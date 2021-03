Ambulanza multata per aver violato Ztl | trasportava pazienti Covid

Advertising

Articolo riservato agli abbonatiSulmona.per aver violato la Ztl a Sulmona durante il trasporto di due persone, dimesse dall'ospedale, dove erano ricoverati a causa del coronavirus. Soprattutto in tempo di Covid si sono ...L’infrazione contestata risale allo scorso 22 dicembre ma la multa di 83 euro, elevata per aver violato la Ztl lungo corso Ovidio, a Sulmona, è stata notificata solo qualche giorno fa.Una ambulanza è stata multata a Sulmona per aver violato la Ztl durante il trasporto di due persone, dimesse dall’ospedale, dove erano ricoverate a causa del coronavirus. “Soprattutto in tempo di Covi ...