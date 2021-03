Abortisce e i compagni tappezzano la scuola di disegni con feti

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) Sembra la trama di un film horror di serie B, ma invece è la pura e sconcertante verità. È successo in unadi Piacenza, dove una ragazzina di 16 anni ha deciso di interrompere la sua gravidanza. Ecco che allora, hanno fatto capolino alcuniin giro per l’Istituto, che rappresentavano un feto abortito, con sotto delle scritte come: “Ho bisogno di afFETtO”, et similia. Ciò che ci si chiede è: atto di bullismo o fanatismo antiaborto? Di qualsiasi cosa si tratti, è indubbiamente un gesto riprovevole, e sulla vicenda sono intervenuti sia idella giovane, che la preside, ma anche personaggi di spicco della politica, come Annamaria Bernini, che ha dichiarato: “Mettere alla gogna in un ambiente scolastico una ragazza per aver scelto di abortire è un attacco inqualificabile ai diritti delle donne. Per questo va ...