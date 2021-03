«You all over me»: Taylor Swift pubblica, a sorpresa, il nuovo singolo (Di giovedì 25 marzo 2021) A Taylor Swift piace stupire il prossimo e, soprattutto, stupire sé stessa. E così, dopo essere entrata nella storia dei Grammy Awards e aver presentato al pubblico due album di successo nel 2020, arriva, inaspettato, l’annuncio di un nuovo singolo, You All Over Me (From The Vault), rilasciato il 25 marzo e contenuto all’interno di Fearless (Taylor’s Version), il nuovo progetto musicale della popstar che conterà ben sei tracce inedite. «Ciò che amo di canzoni come From the Vault è che non sono mai state ascoltate, quindi posso sperimentare, suonare e, persino, coinvolgere alcuni dei miei artisti preferiti. In questo caso, sono felice di aver avuto Maren Morris nel coro» ha cinguettato Tay Tay aggiungendo che You All Over Me è stata prodotta da Aaron Dessner e co-scritta da Scooter Carusoe. https://twitter.com/taylorswift13/status/1374709338665799680 Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 marzo 2021) A Taylor Swift piace stupire il prossimo e, soprattutto, stupire sé stessa. E così, dopo essere entrata nella storia dei Grammy Awards e aver presentato al pubblico due album di successo nel 2020, arriva, inaspettato, l’annuncio di un nuovo singolo, You All Over Me (From The Vault), rilasciato il 25 marzo e contenuto all’interno di Fearless (Taylor’s Version), il nuovo progetto musicale della popstar che conterà ben sei tracce inedite. «Ciò che amo di canzoni come From the Vault è che non sono mai state ascoltate, quindi posso sperimentare, suonare e, persino, coinvolgere alcuni dei miei artisti preferiti. In questo caso, sono felice di aver avuto Maren Morris nel coro» ha cinguettato Tay Tay aggiungendo che You All Over Me è stata prodotta da Aaron Dessner e co-scritta da Scooter Carusoe. https://twitter.com/taylorswift13/status/1374709338665799680

