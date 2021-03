Valdano | «La mano de Dios non fu improvvisata | Maradona l’aveva provata in allenamento»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 marzo 2021) Di Diego Armandoè pieno il mondo. Non c’è più un non-detto. Un non-pianto. Un ricordo dimenticato. Un inedito. E poi c’è Jorge. Che, intervistato dallo Spiegel, dice: “La “de”,non l’ha. Non era la prima volta che faceva gol in quel modo. Ci aveva lavorato in”. Il più iconico, geniale, fraudolento, poetico gesto del calcio mondiale non era frutto di una scintilla. Ma era la definizione di un progetto. Il gol all’Inghilterra, Mondiale ’86. La storia. Lo aveva già raccontato Ottavio Bianchi: anche i gol da centrocampo erano una magia sui cui lavorava in settimana. L’abbattimento di un cliché:era un genio ma anche un gran lavoratore., comunque, descrive così ...