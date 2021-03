“Scartata” Giulia Salemi | il retroscena è di quelli ‘imbarazzanti’ E si scopre solo ora

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021), una volta terminato il ‘Grande Fratello Vip’, è ritornata alla vita di tutti i giorni e continua il suo lavoro di influencer. Nella giornata di venerdì 26 marzo presenterà infatti la sua nuova collezione di costumi, che sicuramente andrà a ruba in vista della stagione estiva. Nonostante con Pierpaolo Pretelli la relazione sentimentale proceda a gonfie vele, proseguono voci negative sul loro conto. E alcune di queste arrivano ancora proprio dai familiari dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. Al ‘GF Vip’ di Alfonso Signorini si è comportata nel migliore dei modi, ottenendo un buonissimo riscontro da parte del pubblico, anche se non è stata in grado di raggiungere la finalissima. Adesso, ad un mese dalla fine del reality show, è uscita fuori una notizia finora tenuta nascosta che riguarda proprio l’ex di Francesco Monte. Non ci sarebbero ...