Pandemia non vuol dire chiusura. Ce lo insegnano le designer di Nairobi (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Il giornalismo “cane da guardia” della democrazia. Pronto a denunciare gli abusi del potere, sempre dalla parte dei cittadini. Giusto. Poi capita che ci siano anche altre storie da raccontare. Senza minacce né violenza, ma con donne e uomini di buona volontà. Che si impegnano e che ce la fanno, anche in tempi di pandemia e di chiusure. Ce lo ricorda una vicenda che arriva un po’ da Ferrara e un po’ da Nairobi, la capitale del Kenya. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Il giornalismo “cane da guardia” della democrazia. Pronto a denunciare gli abusi del potere, sempre dalla parte dei cittadini. Giusto. Poi capita che ci siano anche altre storie da raccontare. Senza minacce né violenza, ma con donne e uomini di buona volontà. Che si impegnano e che ce la fanno, anche in tempi di pandemia e di chiusure. Ce lo ricorda una vicenda che arriva un po’ da Ferrara e un po’ da Nairobi, la capitale del Kenya.

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: ...qualcuno in quest’anno di pandemia ci ha guadagnato. Non è possibile che imprese, artigiani, commercia… - FrancescoLollo1 : In Italia appena il 15% degli ultraottantenni ha compiuto il ciclo vaccinale, eppure gli anziani dovrebbero essere… - carlosibilia : La lettera di @beppe_grillo ad Ángel Gurría coglie nel segno, concordo pienamente. 'l’#OCSE acquisti i brevetti de… - justdals : fantastico come a tutte le celebrità non fotta un cazzo della pandemia - AtMIndex : RT @EticaSgr: «Crediamo necessario che la risposta alla pandemia da COVID-19 coinvolga tutti i Paesi, non solo quelli sviluppati. Non reali… -