Oggi è un altro giorno | Rita Rusic | l’infanzia difficile e la fuga dalla Jugoslavia

Rita Rusic si è aperta a "Oggi è un altro giorno", il programma condotto da Serena Bortone. Ha ripercorso momenti emozionanti, dalla sua infanzia difficile alla fuga dalla Jugoslavia, l'esperienza nel campo profughi, il collegio e soprattutto l'amore per la musica, trasmesso dal padre. Un'esperienza che in qualche modo l'ha segnata, ma che l'ha anche spinta a diventare la donna forte che è. Un'infanzia vissuta con paura, in cui però non è mancato l'amore e l'affetto dei suoi genitori. L'anno nel campo profughi e poi il collegio, dove la Rusic è stata per anni, in cui le hanno insegnato la postura, come mangiare e ha avuto la possibilità di approfondire la lingua italiana.

