Myanmar, bimba di 7 anni uccisa da un proiettile mentre siede in braccio al padre (Di giovedì 25 marzo 2021) . Si tratta della più giovane vittima della violenza delle forze armate birmane. Khin Myo Chit era in braccio a suo padre quando è stata sparata da un agente che è entrato in casa sfondando a calci la porta dell’abitazione. Ha interrogato suo padre, accusandolo poi di mentire sul numero di componenti della famiglia. Ha aperto il fuoco contro l’uomo, ma ha ucciso invece la piccola di 7 anni. Una bimba di appena 7 anni è stata uccisa da un proiettile mentre era in braccio a suo padre. Avviene a Mandalay, in Myanmar, dove i militari hanno fatto irruzione in casa della piccola e hanno aperto il fuoco contro suo padre. Hanno invece colpito la bimba che si ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 25 marzo 2021) . Si tratta della più giovane vittima della violenza delle forze armate birmane. Khin Myo Chit era ina suoquando è stata sparata da un agente che è entrato in casa sfondando a calci la porta dell’abitazione. Ha interrogato suo, accusandolo poi di mentire sul numero di componenti della famiglia. Ha aperto il fuoco contro l’uomo, ma ha ucciso invece la piccola di 7. Unadi appena 7è statada unera ina suo. Avviene a Mandalay, in, dove i militari hanno fatto irruzione in casa della piccola e hanno aperto il fuoco contro suo. Hanno invece colpito lache si ...

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar bimba Silenzio di speranza - FormulaPassion.it Un pazzo in America uccide dieci persone dentro un supermercato, in Myanmar i militari sparano alla testa di una bimba di 7 anni ed è l'ultima di 300 vittime di una feroce repressione, ovunque il ...

Myanmar, Boschi (IV): "Non voltiamo spalle a popolo birmano" 'In Myanmar l'ultima vittima è una bimba di 7 anni. Dopo il colpo di stato sono stati uccisi 261 civili innocenti. Una strage senza fine che ci riporta ad un triste passato. Non possiamo voltare le spalle ...

In Myanmar uccisa in casa una bimba di 7 anni “mentre correva tra le braccia del padre” La Stampa Myanmar, uccisa bimba di 7 anni Una bambina di sette anni è stata uccisa dalle forze di sicurezza a Mandalay. Lo denuncia la famiglia della piccola, secondo quanto riportato dalla Bbc. Il quotidiano locale Myanmar Now scrive che i m ...

Myanmar: uccisa una bimba di 7 anni a colpi di arma da fuoco mentre era in casa, è la vittima più giovane della repressione La bimba sarebbe stata uccisa nella sua casa il 23 marzo, nel sobborgo di Chan Mya Thazi, nella città di Mandalay. “Siamo inorriditi”, scrive in un comunicato Save the Children, “dal fatto che i bambi ...

