MotoGP, GP Qatar 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 26 marzo (Di giovedì 25 marzo 2021) Tutto è proto a Losail (Qatar) per la prima prova del Motomondiale 2021. I protagonisti della MotoGP sono pronti ad accedere i motori nei box del circuito arabo, sede dell’unica competizione in notturna del calendario. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Manca sempre meno al primo turno di prove libere, previste a partire da domani pomeriggio. Lo spettacolo è assicurato in un fine settimana dove non ci sarà lo spagnolo Marc Marquez. Il pluricampione della Honda salta il primo atto del Mondiale dopo aver perso l’intero 2020 in seguito alla rovinosa scivolata che lo ha visto protagonista nel week-end di Jerez (GP di Spagna) dello scorso luglio. Le prove libere del GP del Qatar saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Tutto è proto a Losail () per la prima prova del Motomondiale. I protagonisti dellasono pronti ad accedere i motori nei box del circuito arabo, sede dell’unica competizione in notturna del calendario. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Manca sempre meno al primo turno di, previste a partire da domani pomeriggio. Lo spettacolo è assicurato in un fine settimana dove non ci sarà lo spagnolo Marc Marquez. Il pluricampione della Honda salta il primo atto del Mondiale dopo aver perso l’intero 2020 in seguito alla rovinosa scivolata che lo ha visto protagonista nel week-end di Jerez (GP di Spagna) dello scorso luglio. Ledel GP delsaranno trasmesse in diretta su Sky Sport...

Advertising

BarbaraPremoli : MotoGP: freni incandescenti al GP del Qatar - MotoriNoLimits : MotoGP: freni incandescenti al GP del Qatar - infoitsport : MotoGp via domenica in Qatar: Mir e Morbidelli i favoriti, ma Valentino Rossi potrebbe rinascere - Stefy_TSR : RT @Mat14_05: Finita l’attesa: cominciano i rumori degli scarichi... era ora. Grazie a @Davide_QV sul @il_ring #blogdelring #motogp #Qata… - gponedotcom : Losail: senza Marquez deve essere la notte di Miller!: Jack è il favorito per il GP del Qatar secondo i bookmaker a… -