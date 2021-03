Momenti di trascurabile felicità gustativa

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 marzo 2021) 1 Bere un bicchiere di zabaione Tommaso Melilli su Venerdì di Repubblica parla di uova e si chiede da dove venga il celebre adagio “non si può fare un’omelette senza rompere delle uova”. Quasi tutti lo attribuiscono a Robespierre, altri a Honoré de Balzac che rigirando la frittata sosteneva che è vero anche il contrario: «Si possono tranquillamente rompere delle uova senza fare un’omelette: è ciò che chiamiamo libero arbitrio oppure è il primo passo per fare una maionese». Oppure uno zabaione. Quello in barattolo di Alberto Marchetti si chiama Zabà e nasce nell’Eremo di Pecetto, in provincia di Torino, in collaborazione con i ragazzi diversamente abili del Sermig Arsenale della Pace. Buono in tutti i sensi. 2 Regalarsi un uovo che dura per sempre Della serie uova che non si mangiano e che è meglio non rompere: quelle in vetro di Ferm Living sono un’alternativa elegante da utilizzare ...