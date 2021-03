Luigi Di Maio in Libia: “Rispettare il cessate il fuoco e riapre e riaprire la strada Misurata-Sirte” (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo oltre un anno in un ruolo del tutto marginale, l’Unione europea e in particolare l’Italia provano a inserirsi nel difficile contesto libico, dove ormai Russia e Turchia hanno iniziato a essere i principali interlocutori. Questa mattina Luigi Di Maio, Jean-Yves Le Drian e Heiko Maas, ministri degli Esteri di Italia, Francia e Germania, sono volati a Tripoli per incontrare il nuovo governo presieduto da Abdul Hamid Ddeibah. L’esecutivo di unità nazionale, sostenuto dalle Nazioni Unite, ha prestato giuramento di fronte al Parlamento di Tobruk nei giorni scorsi e dovrà traghettare il Paese verso le elezioni di dicembre 2021, le prime dal 2014. “Riteniamo prioritaria – ha detto Di Maio in conferenza stampa – la completa attuazione dell’accordo sul cessate il fuoco, a partire dalla riapertura della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo oltre un anno in un ruolo del tutto marginale, l’Unione europea e in particolare l’Italia provano a inserirsi nel difficile contesto libico, dove ormai Russia e Turchia hanno iniziato a essere i principali interlocutori. Questa mattinaDi, Jean-Yves Le Drian e Heiko Maas, ministri degli Esteri di Italia, Francia e Germania, sono volati a Tripoli per incontrare il nuovo governo presieduto da Abdul Hamid Ddeibah. L’esecutivo di unità nazionale, sostenuto dalle Nazioni Unite, ha prestato giuramento di fronte al Parlamento di Tobruk nei giorni scorsi e dovrà traghettare il Paese verso le elezioni di dicembre 2021, le prime dal 2014. “Riteniamo prioritaria – ha detto Diin conferenza stampa – la completa attuazione dell’accordo sulil, a partire dalla riapertura della ...

